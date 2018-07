Sheryl Crow prepara el álbum con el que se despedirá de la música

La semana pasada, la californiana Sheryl Crow, quien gozó de fama mundial en la segunda mitad de los 90’s, editó un single junto a Annie Clark, más conocida en el mundo de la música como St. Vincent.

“Wouldn’t want to be like you” es el primer trabajo de Crow que no es editado por una gran disquera, prefiriendo el sistema de distribución Stem, un emprendimiento tecnológico que habla de la voluntad de la artista de estar al día, en términos de su propuesta musical y de negocio.

A este adelanto, se sumaron ahora los detalles del que será el último disco de su carrera, durante la cual ha producido una decena de discos desde 1993.

Además de la ya conocida colaboración con St. Vincent, Crow ha contado que en el disco también participan Stevie Nicks (Fleetwood Mac), Keith Richards (Rolling Stones), Joe Walsh y Don Henley (The Eagles), e incluso, se podrá escuchar al fallecido Johnny Cash. El disco tiene fecha para el 2019.