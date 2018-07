The Doors: 50 años esperando al sol

1968 eran años convulsionados. Un cambio climático social que como las marejadas que vemos hoy en la tele, arrasaba con todo. Se derretían muchos estereotipos y los termómetros reventaban a la menor provocación.

En ese contexto, el cuarteto californiano The Doors editaba Waiting for the Sun, su tercer álbum de estudio. El que lo puso finalmente en la cima de los rankings norteamericanos y se transformó también en el primer éxito en el mercado británico.

Con todo, fue un disco recibido con reservas por la crítica musical. El rubro vivía sus años dorados de la mano del nuevo periodismo y los críticos no solo eran leídos, sino respetados.

La misma Rolling Stones describió este tercer disco simplemente como “respetable”, agregando que cae en la trivialidad de un neo-freudianismo sin demasiada sustancia. El culpable de todo sería Morrison. Su figura alrededor de la cual giraría la banda, no destaca como en sus trabajos anteriores. Le falta sutileza, diría Jim Miller, para el decano del periodismo musical. “La portada es linda, eso sí” remataba la crítica de septiembre de 1968.