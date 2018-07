Cher y el actor Andy Garcia hacen cover de “Fernando” de ABBA

El próximo 20 de julio se estrena en EE.UU. y Reino Unido “Mamma Mia! Here We Go Again”, la segunda parte del exitoso musical estrenado hace una década, sigue revisando la discografía de la banda sueca Abba de mano de un elenco de reconocidos artistas de la pantalla grande. En Chile, la película llegará a las salas el 30 de agosto.

Parte de ese estreno y una de las vedette de la pieza es, por supuesto, la música y la banda sonora de esta segunda parte -que se estrena una semana antes de la película- comienza a dar pistas, entre ellas la versión del single estrenado en 1976, “Fernando”, en voz nada menos que de Cher y marca el debut musical del actor Andy García, quienes actúan en la película junto a Meryl Streep, Pierce Brosnan, Christine Baranski, Amanda Seyfried y Julie Walters, entre varios más.

Escucha acá “Fernando”, interpretada por Cher y Andy García:

Acá el trailer de Mamma Mia! Here We Go Again: