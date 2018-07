Tú y yo, ambos. La despedida de Yazoo

Originalmente Yazoo era un proyecto sin demasiadas proyecciones y ambiciones. Vince Clarke, tecladista de Depeche Mode, había dejado la banda en 1981 tras el estreno del álbum debut del cuarteto y decidió unirse a la cantante inglesa Alison Moyet para formar el dúo Yazoo.

Tras el exitoso debut de la dupla, que los transformó súbita e inesperadamente en figuras públicas, el sello los “convenció” de prolongar la relación y darle a sus seguidores un segundo disco.

Sin embargo, la relación entre Clarke y Moyet era difícil. La falta de comunicación era evidente. Sin haber una mala vibra, el principal problema era la falta de ella. Aceptado el desafío optaron cada uno por hacer lo que mejor sabía, pero por separado. El estudio era utilizado en las mañanas por Clarke para grabar las bases y en la tarde entraría Moyet a hacer los arreglos vocales. Así nació el segundo disco de Yazoo que, paradógicamente, se llamaría You and Me Both.

Antes de su estreno, la banda lanzó el single promocional “Nobody’s diary”, el más exitoso de esta segunda placa, el que se hizo del primer lugar en varios rankings del Reino Unido. Poco después de este adelanto, el dúo anunciaba oficialmente su separación, convirtiendo su segundo disco en una pieza póstuma, ya que la banda no existía al momento del estreno.

El semanario inglés NME lo describiría como “un registro de pérdida, anhelo, calidez, enojo y desafío, y se erige como uno de los principales logros de 1983”. Una pieza menos conocida del dúo inglés, pero fundamental en la escena musical inglesa marcada por el auge del uso de sintetizadores, donde Clarke siempre fue un pionero y Moyet, el timbre grave que se convirtió en el complemento perfecto del sonido industrial de principios de los 80s.