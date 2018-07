Charlotte Gainsbourg estrena video para “Sylvia says”

En noviembre del año pasado, Charlotte Gainsbourg, cantante y actriz inglesa, hija de Jane Birkin y Serge Gainsbourg, editó su quinto disco, Rest. Un trabajo que le ha valido un aplauso cerrado por parte de la crítica, reconocido como uno de los buenos discos del 2017.

Parte de ese trabajo es la canción “Sylvia says”, canción que cuenta con citas al poema “Mad Girl’s Love Song”, de la escritora norteamericana Sylvia Plath (con quien comparte créditos Gainsbourg), cuando en el estribillo de la canción dice “I shut my eyes and the world drops dead”.

Algo así es lo que sucede en este video, donde la artista junto a otras personas, merodean por Nueva York hasta que súbitamente y al ritmo de un funk sintético, cierran sus ojos y levitan entre la gente.

El video fue dirigido por Nathalie Canguilhem y lo puedes ver acá: