A 51 años de su muerte, John Coltrane se vuelve a meter en los rankings

Nadie es profeta en su tierra y probablemente pocos lo son en sus tiempos. Esto último es lo que sucede con John Coltrane, célebre compositor y saxofonista norteamericano, considerado uno de los más influyentes exponentes del jazz.

Ha una semana de cumplirse 51 años desde su muerte en 1967 a causa de un cáncer al hígado (supuestamente por una hepatitis), el trabajo de Coltrane sigue dando frutos en el mundo del jazz.

Así lo demostró el set recientemente estrenado a fines del mes pasado llamado Both Directions at Once: The Lost Album, un set originalmente grabado en 1963, durante el periodo que se conoció como el Classic Quartet, tras la modificación de su banda, set que estuvo perdido por décadas y que salió a la luz hace solo unas semanas.

El disco se ha transformado en un éxito de ventas, consiguiendo por primera vez que una de sus obras llegue dentro de los Billboard 200 (de hecho al número 40 y al número 1 en la categoría Jazz):