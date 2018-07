La nigeriana Sade Adu prepara su primer disco en ocho años

En marzo de este año, el largo silencio musical de Helen Folasade Adu, la nigeriana más conocida como Sade, terminó con el anuncio y estreno de “Flower of the universe”, canción que sería parte de la banda sonora de la película de Disney “A Wrinkle in Time”, cinta infantil basada en la novela del mismo nombre que en 1962 escribiera Madeleine L’Engle.

Tras ese inesperado retorno y a ocho años de Soldier of Love, su último disco de estudio, miembros de su banda aseguran estar trabajando en la música que le dará forma a un nuevo disco de Sade.

La noticia surgió de declaraciones de su guitarrista y saxofonista Stuart Matthewman, quien dijo que la artista tiene ya “un montón de nuevas canciones” y que se encuentran trabajando junto a su ya clásica banda de apoyo en un nuevo álbum todavía sin fechas.

