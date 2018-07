Bruce Springsteen llevará a Netflix su concierto más íntimo

Una de las noticias que más llamó la atención en el anuncio de las nominaciones a los tradicionales premios Emmy de este año, fue que Netflix terminara con los casi 20 años de HBO como la cadena con más nominaciones. Sin duda un llamado de atención para la industria tradicional de la televisión.

No sorprende entonces que un monstruo de la música como Bruce Springsteen anuncie que utilizará justamente Netflix para llevar a millones de hogares la experiencia de sus recitales íntimos y en solitario que realizara en Broadway.

Así, para el próximo 15 de diciembre está planificado el estreno de “Springsteen on Broadway”, pieza audiovisual que recoge los shows donde el artista mezcla música con sus historias personales, que lleva realizando en el Walter Kerr Theatre de Nueva York desde octubre del año pasado, cinco veces a la semana ante no más de mil personas y que justamente tendrán su última fecha -el concierto número 236- el día del estreno en Netflix.

Las presentaciones de Springsteen on Broadway que veremos en Netflix fueron grabados esta semana, el martes y miércoles recién pasados, y tienen como línea argumental su autobiografía Born to Run, que editó en 2016 y y cuenta como invitada especial en dos temas con Patti Scialfa, su esposa.

Acá el listado de canciones que podremos ver en esta presentación íntima, algo poco común en la carrera de Springsteen, más acostumbrado a shows que sobrepasan las dos horas a estadios llenos.

“Growin’ Up” (Greetings from Asbury Park, N.J.)

“My Hometown” (Born in the U.S.A.)

“My Father’s House” (Nebraska)

“The Wish” (Tracks)

“Thunder Road” (Born to Run)

“The Promised Land” (Darkness on the Edge of Town)

“Born in the U.S.A.” (Born in the U.S.A.)

“Tenth Avenue Freeze-Out” (Born to Run)

“Tougher Than the Rest” (con Patti Scialfa) (Tunnel of Love)

“Brilliant Disguise” (con Patti Scialfa) (Tunnel of Love)

“Long Walk Home” (Magic)

“The Rising” (The Rising)

“Dancing in the Dark” (Born in the U.S.A.)

“Land of Hope and Dreams” (Wrecking Ball)

“Born to Run” (Born to Run)