Paul Simon prepara un nuevo disco y dijo adiós a los shows en vivo

A principios de este año, el norteamericano Paul Simon anunció su retiro de los escenarios, pero no necesariamente de los estudios. Lo que queda demostrado con el anuncio de lo que será su décimo cuarto álbum que llevará por título In The Blue Light, y tiene fecha para el próximo 7 de septiembre.

Producido junto a su colaborador de toda la vida, Roy Halee, el disco incluirá 10 de las canciones favoritas de Simon, aunque no necesariamente las más conocidas, en nuevas versiones donde está contemplada la participación de destacados músicos como el trompetista Wynton Marsalis, el guitarrista Bill Frisell, y los baterías Jack DeJohnettey Steve Gadd.

Las canciones elegidas pertenecen a discos como There Goes Rhymin’ Simon (1973), Still Crazy After All These Years (1975), One-Trick Pony (1980), Hearts and Bones (1983), The Rhythm of The Saints (1990), You’re The One (2000) y So Beautiful Or So What (2011). En palabras del propio Simon:

“El hecho de volver a crear arreglos, estructuras armónicas y letras cuyo sentido no estaba del todo claro, me dio tiempo para reconsiderar qué es lo que quería decir realmente, y darme cuenta de aquello que creía y encontrar la manera más fácil de comunicarlo”.

La gira de despedida de Paul Simon terminó el pasado 15 de julio con un gran show en Hyde Park. La última canción del set fue “The sound of silence”, probablemente la última vez que se pueda ver y escuchar al ex Simon & Garfunkel tocar en vivo.