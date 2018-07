Death Cab for Cutie estrena nueva canción del que será su noveno álbum

Thank You for Today se llama el nuevo disco de Death Cab for Cutie. Se trata del noveno trabajo de estudio de la banda de la costa oeste y que será lanzado oficialmente el próximo 17 de agosto vía Atlantic Records.

“I dreamt we spoke again” es la canción que abre el disco y que se suma al primer adelanto hecho hace unas semanas, con la canción “Gold rush”.

Recordemos que Ben Gibbard & Cia. estarán visitando Chile por primera vez el próximo sábado 10 de noviembre, cuando se presenten en el festival Fauna Primavera que se realizará en Espacio Broadway, a un costado de la Ruta 68.

Escucha acá “I dreamt we spoke again”