Así suena la nueva versión de “Zeroes” de David Bowie

Loving the Alien se llama el Box Set que prepara el sello Parlophone para el 12 de octubre y que contendrá nada menos que 11 CD y 15 LP de retrospectiva al trabajo que David Bowie realizó entre 1983 y 1988.

Entre las novedades se encuentran nuevos cortes de algunas canciones, como es el caso del single “Zeroes”, perteneciente al décimo séptimo disco del Camaleón, Never Let Me Down, grabado en los Electric Lady Studios de Nueva York, producido por Mario McBulty y editado en abril de 1987.

El disco tendrá una nueva versión 2018 con su productor original y de ese nuevo trabajo se puede escuchar este adelanto a continuación:

Loving the Alien (1983-1988), el Box Set que saldrá en octubre, contiene 8 de los más exitosos discos de David Bowie:

– Let’s Dance (remasterizado)

– Serious Moonlight (Live ’83) (inédito hasta ahora)

– Tonight (remasterizado)

– Never Let Me Down (remasterizado)

– Never Let Me Down (2018) (inédito hasta ahora)

– Glass Spider (Live Montreal ’87) (inédito en vinilo)

– Dance

– Re:Call 4 (singles no editados en álbums, Lados B y música de bandas sonoras)