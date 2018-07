Cher prepara disco con covers de ABBA y adelanta tracklist

Fue tanto lo que disfrutó Cher su participación en “Mamma Mia! Here We Go Again”, película dirigida por Oliver Parker, segunda parte de la originalmente estrenada en 2008 y que trajo de vuelta la nostalgia y perfecta fórmula pop de la banda ABBA, que decidió hacer su propio álbum de versiones de la banda sueca.

En la película, Cher actúa como Ruby Sheridan, la madre de Donna (Meryl Streep) y abuela de Sophie (Amanda Seyfried) e interpreta dos canciones, “Fernando”, que fue el primer adelanto de la banda sonora, y el clásico “Super Trouper”.

Cher utilizó su cuenta de Twitter para anunciar las canciones que contendrá su disco de versiones de ABBA:

SONGS

1.WATERLOO

2.GIMME,GIMME

3.DANCING👑

4.CHIQUITITTA

5. NAME OF THE GAME

6.MOMMA MIA

7. ONE OF US

8.WINNER TAKES IT ALL

9.SOS

10.⁉️ — Cher (@cher) July 25, 2018

Cher editó un disco por última vez en 2013 con Closer to the Truth y en septiembre tiene pensado iniciar una pequeña gira por Australia y Nueva Zelandia. Hasta ahora no hay más detalles sobre este nuevo disco, pero ella asegura que está “casi listo”.