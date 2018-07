Gepe refuerza su vínculo folclórico con disco inspirado en Margot Loyola

“Folclor Imaginario (canciones recopiladas por Margot Loyola Palacios y algunas otras que parten desde ahí)” es el nombre del séptimo álbum de Gepe. Un trabajo que liberará por partes, canción por canción, cada viernes a partir del 3 de agosto y hasta el 14 de septiembre, un día antes de que se cumplan 100 años del nacimiento de la destacada folclorista nacional, Margot Loyola.

Este larga duración es el resultado de la investigación personal de Gepe, quien conoció a Loyola en sus últimos años de vida. Y reafirma una búsqueda de la música de raíz que el artista ha plasmado en buena parte de su trabajo.

Del repertorio de Margot Loyola, se incluirán canciones como “Olvídame”, “Hasta cuándo vida mía”, “Cuculí” o “Cacharpaya”. Así como también una composición titulada “Joane”, inspirada en el caso de Joane Fovril, mujer haitiana que murió desesperada en Chile luego de que la separaran de su hija.

“Siento que este disco no es un tributo a una persona, es un tributo a alguien que me mostró a muchas personas, como una ventana o un portón. A través de Margot Loyola uno entra a un colectivo, a un mundo del que yo no tenía idea”, aseguró el multinstrumentista.

Sin embargo, las novedades de esta entrega no serán solo el homenaje a la folclorista, sino que también habrá fusiones que se apegan a los sonidos actuales. Así, por ejemplo, se incluyen improvisaciones en conjunto con Gianluca, joven chileno compositor de trap, y Claudia Mena, una de las últimas discípulas de Margot Loyola.

El próximo viernes se liberará “El volcán”, primer single del disco, que se construyó con la colaboración de músicos como el guitarrista Miguel Molina, el contrabajista Gonzalo Gómez, el arpista Claudio Constanzo, Martín Zegarra en las percusiones, y las voces de Marcelo Cornejo, Claudia Mena y Elizabeth Morris. Además de la supervisión del reconocido productor venezolano, Héctor Castillo. Y la producción de Christian Heyne.