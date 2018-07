The Beta Band reeditará su discografía completa durante 2018

“Voy a vender cinco copias del Three EPs de los Beta Band”. Esa es la frase que John Cusack le susurra al oído a su empleado Dick, justo antes de poner “Dry the rain” y la magia comience a suceder. Esa es la clásica escena de la película “Alta Fidelidad” y que hizo de The Beta Band un ícono de la escena indie de principios del 2000.

Ese mismo disco, un compilatorio de sus primeros 3 EPs, tendrá su reedición oficial el próximo 14 de septiembre vía Because Music, marcando el aniversario número 20 del disco editado originalmente a fines de septiembre de 1998.

Champion Versions (1997), The Patty Patty Sound (1998) y Los Amigos del Beta Bandidos (1998) componen The Three EPs y marcará el inicio de una completa reedición de la discografía de los escoceses de aquí a diciembre.

Justamente la semana que pasó, la banda lanzó una versión remasterizada de “Dry the rain” que puedes escuchar acá: