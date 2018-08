Pixies se prepara para celebrar 30 años de su álbum debut con un especial Box Set

Dicen que los 30 son los nuevos 20, una mezcla de juventud y experiencia que -al menos musicalmente- permite escuchar con otros oídos lo que nos acompañó durante años como parte de una banda sonora que siempre ha sonado de fondo en nuestras vidas.

Algo así es lo que puede pasar con Pixies, banda de Boston Massachusetts, formada en 1986 y que un año después comenzó a editar su trabajo a través del sello 4AD.

El primero de esos trabajos fue el seminal Mini LP Come on Pilgrim, que luego dio paso a Surfer Rosa, su debut oficial en formato larga duración. Ambos trabajos tendrán una reedición especial ya que hace poco cumplieron las tres décadas desde sus respectivos estrenos.

Come on Pilgrim…It’s Surfer Rosa se llama la edición aniversario que celebrará los treinta años de trabajo de Pixies y que será lanzado el próximo 28 de septiembre en formato CD y vinilos, con una edición especial de lujo para los (muy) fanáticos. La edición incluirá también una presentación en vivo en el The Fallout Shelter, programa de radio y una de las primeras grabaciones de la banda

Acá un adelanto de cómo se viene ese set de aniversario: