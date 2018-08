Sigue en directo la segunda jornada de Lollapalooza Chicago

Desde el centro de Chicago, este fin de semana se transmitirá uno de los festivales más importantes del mundo. Lollapalooza Chicago comenzó ayer jueves y durante 4 días congregará a lo mejor de la escena musical mundial.

Este año estarán sobre el escenario de Chicago artistas como Arctic Monkeys, Bruno Mars, The Weeknd, Jack White, The National, Vampire Weekend, Chvurches, Camila Cabello, Post Malone, Tyler, The Creator, St. Vincent, Playboi Carti, Kali Uchis, Dua Lipa y mucho más.

Desde las 13:00 del viernes 3, sábado 4 y domingo 5 de agosto, con tres canales simultáneos, no te pierdas las mejores presentaciones en vivo y en directo a través de la señal de Red Bull TV.

Realizado por primera vez en 1991, Lollapalooza comenzó como un festival itinerante que terminó por redefinir la experiencia de la música en vivo como se conocía hasta ese momento. Durante más de 26 años ha crecido al punto de transformarse en uno de los referentes de la nutrida oferta festivalera alrededor del mundo, que desde 2005 se realiza en el icónico Grant Park de Chicago y que actualmente realiza versiones en Chile, Argentina, Brasil, Alemania y Francia.

Aquí la programación:

VIERNES 3 DE AGOSTO

Channel 1

2:15pm – Rebelution

4:35pm – Tyler, the Creator

5:45pm – Post Malone

6:45pm – WALK THE MOON

7:4pm – The National

Channel 2

1:10pm – Cuco

2:00pm – The Wombats

2:45pm – Terror Jr.

3:45pm – James Bay

5:30pm – Greta Van Fleet

6:30pm – BØRNS

7:30pm – Tycho

8:30pm – BROCKHAMPTON

Channel 3

1:10pm – Tyler Childers

2:20pm – G Herbo

3:10pm – Taylor Bennett

4:00pm – Valentino Khan

5:00pm – Alan Walker

6:00pm – Rusko

7:00pm – Malaa

8:00pm – Dillon Francis

SÁBADO 4 DE AGOSTO

Channel 1

1:10pm – Sir Sly

2:00pm – Charlotte Cardin

2:50pm – ARIZONA

3:55pm – Autograf

5:35pm – Logic

6:40pm – St. Vincent

7:45pm – The Weeknd

Channel 2

1:55pm – Amy Shark

2:30pm – Bomba Estéreo

3:30pm – Catfish and the Bottlemen

4:30pm – LL Cool J

5:30pm – GoldLink

6:00pm – Daniel Caesar

7:45pm – Vampire Weekend

Channel 3

1:10pm – lovelytheband

2:00pm – Pale Waves

2:45pm – LOUDPVCK

3:30pm – K?D

4:30pm – Ghastly

5:30pm – Zomboy

6:45pm – Illenium

7:45pm – Zedd

8:20pm – Tash Sultana

DOMINGO 5 DE AGOSTO

Channel 1

1:10pm – The Regrettes

2:35pm – Anderson East

3:30pm – Lykke Li

4:30pm – Gucci Mane

7:45pm – Jack White

Channel 2

1:10pm – The Coronas

2:30pm – Kali Uchis

3:30pm – The Vaccines

5:00pm – Sabrina Claudio

6:00pm – Manchester Orchestra

7:00pm – Chromeo

8:00pm – ODESZA

Channel 3

1:45pm – Freya Ridings

2:30pm – Chris Lake

3:15pm- Ekali

4:00pm – Herobust

5:00pm – ToryBoi

7:45pm – Galantis