Sinead O’Connor está de vuelta con nueva música tras cuatro años

“Milestones” se llama la nueva canción de Magda Davitt, quien se hizo mundialmente conocida durante fines de los 80’s y la década de los 90’s como Sinead O’Connor.

En 2014 editó su décimo y último disco I’m Not Bossy, I’m the Boss, todavía bajo la chapa de Sinead O’Connor y ahora prepara para el próximo año la edición de un nuevo disco, que llevará por nombre No Mud No Lotus y del cual acaba de adelantar su primer single “Milestones” en un formato que ella misma ha denominado “un demo para sus seguidores” y en la que colaboró con el productor irlandés David Holmes.

Escucha acá “Milestones”

Foto: Billboard