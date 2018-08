Saucerful of Secrets, la desconocida banda del baterista de Pink Floyd

Nick Mason es uno de los integrantes fundadores de Pink Floyd. Ha estado presente a cargo de la batería en cada uno de los quince discos de estudio que produjo la banda durante los más de 30 años que se mantuvieron produciendo música como agrupación.

La última participación que tuvo Mason como parte de Pink Floyd fue The Endless River, disco editado en 2014 (una década después de su anterior trabajo, el exitoso The Division Bell) y desde aquel disco no fue mucho más lo que se supo del clásico batero de la banda inglesa. De hecho se pensó en un silente retiro.

Lo cierto es que Nick Mason tiene una banda, se llama Saucerful of Secrets (como el segundo disco de los Floyds editado en 1968) y está dedicado a tocar composiciones de los primeros años de su banda original, sobre todo de la épocaen que Syd Barrett tenía fuerte influencia a nivel de composiciones y letras.

Saucerful of Secrets acaba de anunciar una gira europea que se inicia en Estocolmo a inicios de septiembre y que tendrá 21 fechas.

La banda actualmente la componen, además de Mason en batería, el guitarrista Lee Harris, el bajista de apoyo de Pink Floyd Guy Pratt, Gary Kemp, guitarrista de Spandau Ballet y el tecladista Dom Beken.