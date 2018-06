[FOTOS] Estas son las postales que dejó la inauguración del Mundial Rusia 2018

Este jueves, a las eso de las 10:00 horas, comenzó el Mundial de Rusia 2018, torneo en el que 32 selecciones buscan convertirse en el mejor equipo del planeta.

La ceremonia de inauguración se realizó en el Estadio Olímpico Luzhniki y fue el arquero de la selección española Iker Casillas, quien presentó la Copa del Mundo en compañía de la modelo rusa Natalia Vodiónova.

Tras el calentamiento de las selecciones de Rusia y Arabia Saudita, equipos que abren la fiesta futbolera, el estadio se transformó en un escenario gigantesco y apareció el ex futbolista Ronaldo junto al cantante Robbie Williams, quien inició su actuación con su canción “Let Me entertain You”.

