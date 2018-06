“Hay Diego para rato”: La explicación de Maradona a su descompensación

En su Facebook, el astro argentino, Diego Maradona, escribió lo que le pasó después del partido entre Argentina y Nigeria donde lo vimos pasar por todos los estados y las redes sociales hicieron festín con sus memes.

Maradona escribió “quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del partido con Nigeria me dolía mucho la nuca y sufrí una descompensación. Me revisó un médico y me recomendó que me fuera a casa antes del segundo tiempo, pero yo quise quedarme porque nos estábamos jugando todo”:

Pero además de esto, una conversación que se filtró en medios argentinos y que Emol rescató, se escucha a Maradona en una conversación con su pareja, donde asegura “En el box donde estábamos nosotros servían solamente vino blanco. ¿Nos tomamos todo el vino? Sí, pero ahora estoy hablando con vos. No sé quién puede creer que un tipo al que le dan una inyección de adrenalina en el corazón puede saltar como salté yo, sacarme fotos con toda la gente que estaba al lado. Me parece algo tenebroso, muy malo”.

Y continuó: “No sé de dónde sacaron que yo estaba con ‘coso’ de cardio, que me tuvieron que dar una inyección, me parece todo muy loco, muy estúpido (…) Estoy disfónico, porque gritamos como locos el gol de ‘Lio’ y seguimos arengando a la gente”.