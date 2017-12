Mariana Aylwin declara: “Hoy me siento mucho más identificada con la postura de Chile Vamos que con la de la Nueva Mayoría”

En entrevista con Radio Infinita, la ex ministra Mariana Aylwin se refirió a las últimas elecciones y al futuro de la Nueva Mayoría.

Aylwin fue clara en decir que “hay un electorado de centro que la Democracia Cristiana y la Nueva Mayoría abandonaron, y que hoy apoyó a Piñera”.

Ante la posibilidad de tener un cargo político en el próximo gobierno de Sebastián Piñera, Aylwin fue clara y dijo:

“Hoy me siento mucho más identificada con la postura de Chile Vamos que con la de la Nueva Mayoría”, sin embargo aclaró que “es difícil cruzar la vereda, porque soy de una generación de luchó por la democracia y no pertenecer a esa cultura del mundo de la derecha. Tampoco me gusta”

Frente a la polémica que se generó sobre su voto y el de su agrupación, Progresismo con Progreso, Aylwin aclaró que votó nulo “yo anulé mi voto. Hice una raya y puse ‘ninguno’. Si hubiera sido independiente, probablemente, votaba por Sebastián Piñera, pero no lo soy. Yo me revelé y siendo militante de un partido era suficiente decir que no votaba por el candidato del partido”.

Sobre Alejando Guillier, Aylwin dijo “fue un candidato que fue utilizado. No votamos por él porque no estábamos de acuerdo con la continuidad de la Nueva Mayoría. Una acto de sinceridad que muchos no hicieron y que en el secreto de la urna votaron por Piñera, anularon o no votaron”.