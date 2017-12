Encuesta Cadem: La mitad de los que votaron solo en segunda vuelta lo hicieron por Piñera

Los resultados de la encuesta Cadem, realizada el pasado 20 y 21 de diciembre, arrojaron que el 50% las personas que solo votaron en segunda vuelta lo hicieron por el presidente electo, Sebastian Piñera.

“Me parece que la explicación del triunfo de Sebastián Piñera, más que por lo que hizo o no hizo el Frente Amplio, que era un tema súper relevante previo a la elección, también está dado por esta diferencia significativa que existió en el ingreso de votantes nuevos. El 50% de quienes no votaron en primera vuelta y luego sí lo hicieron en segunda vuelta, declaran haberlo hecho por Sebastián Piñera, sobre un 28% por Alejandro Guillier”, explicó el gerente de asuntos públicos de Cadem, Roberto Izikson. Otro dato interesante es que el 22% no marcó ninguna preferencia.

Dentro de la clase media se produjo una amplia diferencia entre ambos candidatos: las preferencias a favor de Piñera alcanzron el 58%, mientras que Guillier sólo logró el 27%.

En el estrato alto de la población un 49% habría votado por el ex presidente, y el 38% por el candidato oficialista. Y en el estrato bajo, Guillier se habría impuestp con el 44%, mientras que Piñera con el 31%.

Ante la pregunta de porqué votaron por el expresidente, de manera espontanea la respuesta que tuvo más menciones fue “mejores empleos” (19%), seguida de “está mejor preparado” (17%). Mientras que en el caso de quienes expresaron su preferencia por el senador por Antofagasta, la razón más mencionada fue “no votar por Piñera” (24%), seguida de “cambio para el país” (16%).

El sondeo semanal también midió la aprobación a la gestión de la presidenta Michelle Bachelet, que alcanzó un 38%, mientras que la desaprobación fue de un 46%, en línea con lo que venía marcando este año, en que ha mostrado un sostenido aumento de su popularidad.

Movimiento de votos

En el caso de los electores de la excandidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, un 84% de ellos participó de la segunda vuelta y que, de ese total, el 76% sufragó por Guillier y un 13% por Piñera, mientras que el resto anuló o votó en blanco.

En cuanto al electorado de la ex abanderada de la DC, Carolina Goic, el 83% de quienes declaran haber votado por ella en primera vuelta manifestó que el 71% habría votado por Guillier, mientras que el 29% por el candidato de Chile Vamos.

En el caso de José Antonio Kast, el 100% de sus electores habría participado del proceso y sólo un 4% de ese total declara haber votado por el candidato oficialista en la segunda vuelta.

