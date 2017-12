Ricardo Lagos tras visita a Sebastián Piñera: “Un ex presidente no puede negarse a concurrir si un presidente le pide un consejo”

El ex mandatario que el pasado abril se retiró de la carrera presidencial, participó este jueves en una actividad en el Instituto Nacional donde fue consultado por la visita que hizo al presidente electo, Sebastián Piñera.

“La visita a Sebastián Piñera fue consecuencia de su invitación. No era una visita protocolar, porque los ex Presidentes no cumplimos eso, pero sí era una visita en el sentido republicano. Un ex Presidente no puede negarse a concurrir si un Presidente le pide un consejo. Eso no quiere decir que aplaudo lo que va a hacer el Presidente o estoy en contra. Mi obligación es darle mi opinión franca y sincera para colaborar, porque él es el Presidente”, explicó Lagos.