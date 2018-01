Ejecutivo se distancia de dichos de Heraldo Muñoz sobre el PC: “No son las opiniones del Gobierno”

Esta mañana la ministra Vocera de Gobierno, Paula Narváez, no respaldó los dichos que realizó el canciller Heraldo Muñoz en relación al Partido Comunista.

El ministro de Exteriores afirmó que es prioritario recomponer las relaciones entre el eje histórico de la Concertación en desmedro del vínculo con el PC.

Desde La Moneda aseguraron que sus declaraciones corresponden a título personal y no representa el sentir del gobierno.

“El canciller Muñoz ha hecho esos comentarios a modo y título absolutamente personal. Por lo tanto, el Gobierno no los va a comentar (…) Sin embargo, creo que es importante señalar en esto que no hay que hacer especulaciones ni interpretaciones y dejar muy claro que no son las opiniones del Gobierno de Chile“, dijo Narváez.