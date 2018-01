Ex ministra DC, Mariana Aylwin: Existe un “instinto destructivo que denomina a nuestro partido”

A propósito de la defensa que presentó la ex ministra de educación, Mariana Aylwin, ante el Tribunal Supremo de su partido, luego de que un grupo de militantes pidiera su expulsión, tras afirmar que se sentía más cercana a Chile Vamos, la ex secretaría de estado señaló que existe un “instinto destructivo que denomina a nuestro partido”, lo que se pudo ver representado, indica, en la reacción de algunos militantes DC después de la primera vuelta presidencial.

“La reacción de algunos dirigentes de la Democracia Cristiana al día siguiente de la primera vuelta- con el diputado Rincón que llamó a apoyar a Guillier y que ha sido el símbolo de violencia en contra de las mujeres- pidiendo la renuncia de Carolina Goic a la presidencia del partido, ha sido una de las escenas más obscenas de los últimos años en la Democracia Cristiana”, y agregó que “la reacción del Consejo Nacional (de dudosa legitimidad) que antes de las 24 horas y sin ninguna condición decide hacer un llamado a apoyar al senador Guillier para la segunda vuelta, fue otro acto de un partido que ha perdido su dignidad”.

Alywin concluyó su defensa mencionando que “con el mayor respeto por el Tribunal Supremo, sostengo que no tiene competencia para dirimir sobre una acusación que pretende acallar opiniones políticas”.

El documento contiene 16 puntos en el que explica los argumentos de sus declaraciones y en el que descarta cualquier incumplimiento a los estatutos que rigen hoy en la Democracia Cristiana. Del mismo modo, de la ex secretaria de Estado descartó el que haya apoyado a la carta presidencial de la centroderecha, Sebastián Piñera, en las elecciones del 17 de diciembre. “Nunca he votado por un candidato que no sea del partido o el que el partido haya acordado en una instancia legítima”, sostuvo.

“Cuando dijimos que muchos demócratas cristianos votarían por la derecha y por su candidato presidencial, en lo personal, se me acusó de haber dicho que votaría por Piñera. Otra campaña sucia que provino desde dentro del partido. Desgraciadamente, el resultado de la segunda vuelta nos dio la razón”, comentó Aylwin.

Y agregó que “algunos nos atrevimos a decir públicamente lo que muchos hicieron en privado — y todos lo sabemos— que no votaríamos por Alejandro Guillier y que anularíamos el voto o no iríamos a votar. Lo hicimos en conciencia”.

Ante el Tribunal Supremo, Clemente Pérez, a quien también pretenden expulsar, comentó que ellos entraron “a militar a un partido que promovía la democracia, que se reunía en torno a ideas y propuestas, no en torno a amenazas ni castigos. En Chile, el voto es libre, personal, igualitario, secreto y voluntario. Estamos por la libertad de acción y por recuperar la antigua fraternidad Demócrata Cristiana. Me rebelo ante la persecución de camaradas que piensan distinto, como también a las órdenes de partido. Por todo ello, llamamos a votar en conciencia”.