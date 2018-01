Evópoli defiende votación de Felipe Kast a favor de la idea de legislar el proyecto sobre identidad de género

A través de su cuenta de Facebook el diputado Felipe Kast se defendió de las críticas de Chile Vamos tras su votación a favor de la idea de legislar el proyecto de Identidad de Género.

“Voté a favor de la idea de legislar, porque estoy convencido de que toda persona adulta tiene el derecho a escoger su propio camino de vida”, escribió el parlamentario.

Los cuestionamientos a la decisión surgieron a raíz de la reunión que el pasado martes sostuvo Sebastián Piñera con los jefes de bancadas y presidentes de los partidos de Chile Vamos.

Según consignó Diario Pulso, en el encuentro acordaron, como postura común del bloque, rechazar los proyectos emblemáticos del Gobierno actual y las urgencias legislativas que enviaron estos días.

“La señal no es muy linda cuando el presidente (electo) recomienda algo antes de que parta el gobierno y un parlamentario vota contra lo que él dice, pero no había ninguna orden del presidente (electo) porque en los temas morales no corresponden las órdenes”, señaló el senador Manuel José Ossandón sobre la decisión de Felipe Kast.

Desde la UDI, los diputados Jorge Ulloa e Ignacio Urrutia calificaron la postura del diputado como un “error”.

Desde Evópoli saliron a defender a Kast asegurando que nunca se pidió que se rechazara esa iniciativa en particular, sino que más bien se acordó tomar una posición contraria al llamado “frenesí legislativo” en general.

“Piñera nunca ha impuesto una posición valórica. Desde los inicios de esta campaña siempre ha señalado que cada uno de los partidos, diputados y senadores de la coalición tienen libertad de acción para votar como estimen conveniente”, explicó el timonel del partido, Francisco Undurraga.

En entrevista con Radio Agricultura el diputado profundizó en sus declaraciones hechas previamente a través de redes sociales.

“Voy a defender con mucha fuerza la libertad de los adultos y adicionalmente la libertad de los padres que no sea el Estado sino que sean los padres los que tengan la potestad de definir qué es lo mejor para sus hijos”, dijo.

Además Kast aseguró que no fue advertido de bloquear la iniciativa.

“A mí por lo menos, mi presidente del partido, Francisco Undurraga, no me ha informado de que haya una orden de rechazar proyectos y, por lo tanto, sí hay una intención de poder trabajar seriamente los proyectos como lo hemos hecho siempre. Eso es lo que hicimos ayer y eso es lo que seguiremos haciendo”, concluyó.

A pesar de las críticas dentro del conglomerado, otros miembros de Chile Vamos salieron a respaldar al diputado concordando con que nunca hubo una orden formal para votar en contra de ese proyecto.

“Se informó que Chile Vamos había tomado la decisión de rechazar los proyectos de la Presidenta Bachelet y eso no es efectivo. Nosotros tomamos la decisión de analizarlos en su mérito (…) Aquí no hay una decisión de votar todo en contra, sí hay una sorpresa respecto del frenesí legislativo de la Presidenta Bachelet”, explicó el diputado UDI, Felipe Ward, quien estuvo presente en la reunión del martes.

Por su lado, el senador de RN, Alberto Espina, confirmó que siempre ha existido libertad de acción para votar los temas valóricos.

“Esta es una sociedad diversa, la coalición es una coalición diversa, tienen cabida personas que tienen visiones valóricas distintas, eso es legítimo y es lo que le da amplitud (…) Probablemente muchas de las personas que votaron por Piñera, tienen entre ellas diferencias valóricas, y lo que tiene que unirnos es la misión de hacer un buen gobierno”, aseguró el parlamentario, que finaliza su tiempo en el Senado el 11 de marzo.