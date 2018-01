Mariana Aylwin: “Era imposible seguir dentro de la DC, porque no puedes aportar a lo que es mejor para Chile”

En entrevista con Tele13 Radio, Mariana Aylwin se refirió a su renuncia a la Democracia Cristiana, donde destacó el poco aporte al país que podía hacer desde la falange y su distanciamiento con la Nueva Mayoría.

“Esta no fue una decisión arrebatada ni precipitada, fue un proceso, ciertamente es doloroso, pero tiene un sentido y era imposible seguir dentro de la DC por muchos motivos, porque en el fondo llegas a la conclusión de que desde ese lugar no puedes aportar a lo que es mejor para el país”, señaló.

“Por lo menos hoy día me siento muy lejana de la Nueva Mayoría y de una Nueva Mayoría que además quiere ampliarse hacia el Frente Amplio, mi tema es dónde está la identidad el centro político, no hablemos más de una alianza de centro izquierda, es una alianza de izquierda, yo no soy de izquierda y no voy a ser nunca de izquierda, tampoco soy de derecha, y siento que ser democratacristiano ha sido como una cultura, no es solo un pensamiento, es una manera de mirar el mundo, es una manera de actuar”, aclaró Aylwin.

Consultada por el viaje de Michelle Bachelet a Cuba y su reunión con el presidente Raúl Castro, la ex DC afirmó que la visita le parece “incomprensible”.

“Sólo explica su ser más íntimo y dónde está su corazón, y eso se reflejó en este gobierno”.

La visita “me parece incomprensible, y de verdad no quiero estar en un lugar, me parece incompatible estar en un lugar donde uno piensa tan distinto sobre el valor de la democracia, el valor de los derechos humanos, porque para nosotros los derechos humanos son inalienables en cualquier lugar, o participar de un conglomerado, de una alianza en la cual la Presidenta no es capaz de conversar con los disidentes cubanos”.