“Una Mujer Fantástica” pierde galardón en los Globos de Oro ante “In The Fade”

“Una Mujer Fantástica” de Sebastián Lelio, no logró imponerse en los Globos de Oro en la categoría mejor película extranjera.

La cinta chilena compitió contra la última apuesta de Angelina Jolie como directora, “First They Killed My Father” (Camboya), la alemana “In the fade”, la rusa “Loveless” y la sueca “The Square”.El galardón se lo llevó la película alemana “In The Fade” del director Fatih Akın.

Sin embargo, “Una mujer fantástica” aún tiene posibilidades en otras competencias internacionales.

La cinta protagonizada por Daniela Vega compite como Mejor Película Iberoamericana en los premios Goya, que se entregarán el 3 de febrero. En la instancia se enfrentará con las películas “Amazona” (Colombia), “Tempestad” (México) y “Zama” (Argentina).

Además, está nominada como Mejor Película Internacional en los Independent Spirits Awards 2018, a celebrarse el 3 de marzo. En esta ocasión deberá imponerse a la francesa “BPM”, la zambiana “I’m not a witch”, la británica “Lady Macbeth”y la rusa “Loveless”. Las dos últimas presentes en el Festival de Cine las Condes.

Por último el sábado 23 de enero se conocerán las nominaciones de la Academia, donde la chilena debiera estar presente.

A la ceremonia asistió la protagonista de la cinta nacional luciendo un ajustado vestido negro diseñado por Loraine Holmes, uniéndose a la campaña Time’s Up, iniciativa que lucha contra el acoso sexual generalizado en la industria del entretenimiento.