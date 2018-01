El Senado aprueba casi por unanimidad el nombramiento de Andrés Zaldívar para Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias

Esta tarde la Sala del Senado aprobó casi por unanimidad (26 votos contra 1) el nombramiento de los cinco integrantes del Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias para el próximo periodo legislativo.

El nuevo consejo quedará constituido por el ex consejero del Banco Central, Enrique Marshall; el ex decano Arturo Irarrázabal; el ex senador y actual ministro de Defensa José Antonio Gómez, el ex diputado Alfonso Vargas y el presidente del Senado, Andrés Zaldívar.

La nominación de Zaldívar fue un tema polémico debido a la disputa que tuvo el año pasado con la Fiscalía por no entregar los informes de asesorías parlamentarias.

Sin embargo, fue defendido por el senador Víctor Pérez quien desestimó la polémica.

“No tiene nada que ver una cosa con la otra. Él adoptó una postura que forma parte de la política del Senado, y que en este caso fue la correcta”, dijo.

Otros políticos que se opusieron a su nombramiento argumentaban que era una estrategia para perpetuarlo en cargos políticos tras su derrota en la parlamentaria.

Entre los que votaron en contra de su designación en la Cámara de Diputados se encuentra el diputado Vlado Mirosevic quien explicó que votó en contra porque la instancia está “cuoteada” por un acuerdo entre “la Nueva Mayoría y Chile Vamos”.

“Debería haber personalidades transversales como Eduardo Engel o expertos de Ciudadano Inteligente”, explicó el legislador a través de Twitter.

Ante los cuestionamientos, Zaldívar aseguró, antes de conocerse la decisión del Senado, que el no buscaba cargos, pero que si lo nominaban estaría disponible.