Cámara de Diputados aprueba nombramiento de Andrés Zaldívar para el Consejo de Asignaciones

Por 80 votos a favor, 26 en contra y ocho abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó que Andrés Zaldívar forme parte del Consejo de Asignaciones.

Entre los 26 votos en contra del nombramiento del parlamentario estuvieron miembros de la Nueva Mayoría principalmente del Partido Comunista, como Guillermo Teillier, Lautaro Carmona, Karol Cariola, Hugo Gutiérrez y Camila Vallejo

Ademas, dentro del Partido Socialista que rechazaron que Zaldívar infgrese al Consejo están los diputados Daniela Cicardini, Marcelo Schilling, Osvaldo Andrade, Maya Fernández y Danise Pascal.

Desde el Frente Amplio, los que también votaron en contra fueron los tres parlamentarios del conglomerado: Giorgio Jackson, Vlado Mirosevic y Gabriel Boric.

Los otros cuatro nominados para integrar esta instancia son el ministro de Defensa, José Antonio Gómez (PRSD), en su calidad de ex senador; Enrique Marshall, que fue ex consejero del Banco Central; Arturo Irarrázabal, como ex decano de Derecho de la U. Católica; y Alfonso Vargas (RN), como ex diputado.