Minsal: Deuda hospitalaria alcanzó máximo histórico de más de $349 mil millones por pagar

Según informes oficiales del Ministerio de Salud, la deuda hospitalaria llego a su máximo histórico de $ 349.433 millones de pesos por pagar. Proveedores acusan aumento del déficit de 146% entre 2016 y 2017, y falta de voluntad de la autoridad para cancelar.

Las razones de la persistencia y aumento de la deuda se centran principalmente en la diferencia que existe entre los ingresos que reciben al año los servicios de salud, mediante la Ley de Presupuesto y los gastos generados en igual periodo.

Pese a que el Minsal y el ministerio de Hacienda han intentado solucionar el déficit estableciendo reglas de equilibrio financiero para que los gastos operacionales de los servicios de salud no superen el 3% de los ingresos del año, como también ingresar glosas a la Ley de Presupuesto para controlar gastos en áreas como compra de medicamentos, u obligar el pago dentro de los 45 días de recepcionadas las facturas, entre otros, algunos parlamentarios consideran que la situación es “incontrolable”.

La diputada independiente Karla Rubilar expresó que “es una deuda fuera de control, que no se correlaciona con sustanciales cambios de oportunidad y calidad de la atención y denotan un fracaso en las medidas anunciadas durante todo el mandato”. La parlamentaria aseguró que según informes de la Dirección de Presupuesto, la deuda a noviembre de 2017 habría alcanzado los $ 460 mil millones.

“La discusión es ver si la deuda es gestión o que yo hago actividades que me cuestan 120 y el Estado me paga 100. Si lo que hacen me cuesta 120 y me pagan 100, no tengo posibilidad de disminuir la deuda, y si me piden más consultas y cirugías y me sigues pasando 100, evidentemente la deuda va a crecer”, explicó el diputado de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Manuel Monsalve, señalando que la cifra no lo sorprende y cree que “lo que no ha resuelto el ministerio es que a los hospitales y a los servicios se les transfieran los recursos de acuerdo a los gastos reales que tienen”.