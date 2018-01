Machi Francisca Linconao exige reunión con Papa Francisco

En vista a la visita del Papa Francisco a Temuco, la Machi Francisca Linconao declaró que el Sumo Pontífice debería recibirla en reconocimiento a su calidad de autoridad religiosa mapuche.

“Yo soy machi, yo hago oración, igual que él. Él es Papa, reza, va a tener que recibirme para poder conversar con él”, afirmó la imputada.

Esta mañana, Linconao compareció en la audiencia de análisis de medidas cautelares por el caso Luchsinger MacKay, del que quedó con arresto domiciliario y arraigo nacional.

La decisión del tribunal molestó a la Machi, por lo que señaló: “No tengo miedo de enfrentar la Justicia, las calumnias, los montajes que me levantaron“.

Respecto a su reciente viaje a Bolivia, la autoridad mapuche manifestó: “Vine a dar la cara, porque soy una persona inocente. Decían que yo me estaba arrancando, que me estaba fugando cuando fui a Bolivia por un par de días… No es así, aquí estoy, pero siguen mintiendo, siguen hablando tanta polémica con eso”.

Linconao dijo tener “esperanza” de que Francisco acceda a dialogar con ella y que su venida ayude también a solucionar el denominado conflicto mapuche: