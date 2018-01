Branislav Marelic no descarta tomar acciones legales tras su destitución del Instituto Nacional de Derechos Humanos

El recientemente destituido director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic, comentó a CNN que está “analizando tomar acciones, hay que evaluarlo delicadamente, pero por lo pronto más que una reparación a mí persona creo que emprender acciones tiene que tener una mirada de aclarar la situación”.

Marelic dijo tener la “convicción de que esta situación es irregular tengo el derecho y la posibilidad de evaluar acciones administrativas y legales. Ahora, también es importante, más allá de la restitución o no del cargo, es que se declare la irregularidad de proceder”.

“No puede ser que en unos años más se remueva a un director porque incomoda a algunas personas, eso no le hace bien a la institucionalidad del Estado”, añadió.

El abogado acusa de no haber tenido la posibilidad de defenderse. “Si se me acusa públicamente de situaciones que desconozco se debería dar un derecho a defensa y no por la prensa, sino que en el momento de la destitución”, enfatizó.

Según el ex director, “había miedo de lo que el instituto pudiera recabar. El informe, lejos de buscar responsables, busca causas y soluciones, quizás eso fue mal entendido”.