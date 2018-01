El Papa en Chile: Los hitos que marcaron el tercer día del Sumo Pontífice en Chile

Este miércoles se llevó a cabo el tercer día de la visita del Papa Francisco en Chile. El Sumo Pontífice visitó la región de La Araucanía donde realizó su segunda misa masiva, liturgia efectuada en el Aeródromo de Maquehue y se reunió con representantes del pueblo mapuche. Además, a su regreso a la Capital, la cabeza de la Iglesia Católica visitó el Templo Votivo de Maipú y finalizó la jornada en la Universidad Católica.

“No se puede pedir reconocimiento aniquilando al otro, ya que genera violencia”

“Doy gracias a Dios por permitirme visitar esta linda parte de nuestro continente, la Araucanía: Tierra bendecida por el Creador con la fertilidad de inmensos campos verdes, con bosques cuajados de imponentes araucarias”. Así comenzó el discurso del Papa Francisco en la misa que realizó en el Aeródromo de Maquehue, Temuco, siguiendo con una cita al quinto elogio de Violeta Parra.

El Sumo Pontífice hizo un llamado a la unidad enfatizando en que “es imprescindible defender que una cultura del reconocimiento mutuo no puede construirse en base a la violencia y destrucción que termina cobrándose vidas humanas.

El Papa reconoció que la Región de Arauco y al rededores “tiene una pena que no la puedo callar, son injusticias de siglos que todos ven aplicar”, en relación a la lucha del pueblo Mapuche.

¡Si ustedes no aman a su patria no les creo que puedan amar a Dios!

La Virgen del Carmen los acompaña para que sean el Chile que sus corazones sueña. Yo sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña a lo grande”, así arrancó el discurso del Papa en el Templo Votivo de Maipú entre gritos y aplausos de miles de asistentes.

En la instancia el Sumo Pontífice llamó a los jóvenes a querer a Chile y trabajar siempre para que el país sea mejor.

“El mundo te necesita, la patria te necesita, la sociedad te necesita. Vos tenés algo que aportar, no pierdas la conexión (…) Nunca pienses que no tienes nada que a portar o que no le haces falta nadie, porque le haces falta a mucha gente”, expresó.

“Es indispensable prestar atención a los pueblos originarios con sus tradiciones culturales. No son una simple minoría”

En su última actividad de la jornada de este miércoles, la cual se realizó en la casa central de la Universidad Católica, el Papa Francisco realizó volvió a destacar el mundo indígena.

Ante más de 3 mil invitados, entre ellos el presidente electo Sebastián Piñera y el ex mandatario Ricardo Lagos.