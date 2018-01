Ex representante de Chile en el BM: “Que chilenos puedan influir en la elaboración del Doing Business para lograr perjudicar el ranking durante el gobierno de Bachelet es realmente algo fuera de la realidad”

“Que chilenos puedan influir en la elaboración del Doing Business para lograr perjudicar el ranking durante el gobierno de Bachelet es realmente algo fuera de la realidad” aseguró el ex representante de Chile en el Banco Mundial, Ricardo Raineri en Hablemos en Off.

Raineri se refirió a los desdichos economista jefe del Bancó Mundial BM, Paul Romer, quien a través de su blog publicó una carta titulada “Mis comentarios ‘poco claros’ sobre el ranking Doing Bussines” en la que señaló que “No he visto ningún signo de manipulación de los números publicados en el informe Doing Business ni en ningún otro informe del Banco”.

Esto generó fuerte críticas por parte del presidente electo Sebastián Piñera y el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre.

El economista aseveró que “el Doing Business es uno de los informes más leído y que genera más expectativas (…) las declaraciones de Romer generaron un terremoto en el Banco Mundial”.

“Es una falta de respeto generar la conmoción que se generó en Chile”, aseguró el ex representa de Chile en el BM.

