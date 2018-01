Obispo Barros: “He dicho muchas veces que no he sido testigo de eso (abusos de Karadima). Les pido que me dejen tranquilo”

Tras su llegada al aeródromo Maquehue, en Temuco, el obispo Juan Barros, volvió a ser consultado sobre su presencia en las actividades del Papa Francisco, lo cual ha sido criticado por los laicos de Osorno y las víctimas de Fernando Karadima, quienes los acusan de encubrir los abusos cometidos por el ex párroco de El Bosque.

El obispo fue consultado por los dichos de Juan Carlos Cruz, quien lo calificó de “mentiroso”, aseverando que “él estuvo presente -y perdón si soy crudo- mientras Karadima me tocaba los genitales, cuando me hacía darle besos”.

“He dicho muchas veces que no he sido testigo de eso (abusos de Karadima). Les pido que me dejen tranquilo”, manifestó el obispo a la prensa que lo abordó.