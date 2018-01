Papa Francisco entrega emotivo mensaje a jóvenes: “La patria te necesita. Vos tenés algo que aportar, no pierdas la conexión”

“La Virgen del Carmen los acompaña para que sean el Chile que sus corazones sueña. Yo sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña a lo grande”, así arrancó el discurso del Papa Francisco en el Templo Votivo de Maipú entre gritos y aplausos de miles de asistentes.

En la instancia el Sumo Pontífice llamó a los jóvenes a querer a Chile y trabajar siempre para que el país sea mejor.

“¡Si ustedes no aman a su patria no les creo que puedan amar a Dios! (…) Si no son patriotas no van a hacer nada en la vida, quieran a su tierra, den lo mejor por Chile”, expresó emocionado el Santo Padre.