Cardenal Errázuriz sobre Obispo Barros: “Es una polémica inventada, no tiene fundamento, el Papa ha estudiado este asunto y es un convencido de que no ha cometido ningún delito”

Tras su llegada a Iquique para participar de la misa que el Papa Francisco encabezará en el Campus Lobito, el cardenal Francisco Javier Errázuriz se refirió a las críticas el obispo de Osorno, Juan Barros, por su presencia en las ceremonias masivas que ha realizado del sumo pontífice en su visita a Chile.

Respecto a las acusaciones sobre encubrimiento de los abusos sexuales del ex párroco de El Bosque, Fernando Karadima, contra Barros, el cardenal señaló que”el papa ha estudiado todo este asunto. Es un convencido de que el señor Barros no ha cometido ningún delito y, por lo tanto, no lo va a cambiar”.

Barros asegura: “El Papa me dio palabras de ánimo”

Tras llegar a Iquique el obispo Barros se refirió a las palabras que le entregó el Papa. Ello, en el contexto de las protestas de un grupo de fieles osorninos que exigen la salida del religioso.

“El Papa me dio palabras de ánimo. Las palabras específicas me las guardo en el corazón. Fueron de apoyo y cariño”, aseveró el obispo.