Nuevo DT Reinaldo Rueda: “A Chile siempre lo pusimos como ejemplo”

Este viernes el colombiano Reinaldo Rueda asumió como el nuevo entrenador de la Selección chilena.

“Le doy gracias a Dios por tener esta oportunidad, al fútbol, a don Arturo y al fútbol chileno por ser elegido para este cargo, es un orgullo y una gran satisfacción, es una responsabilidad muy grande para mí”, dijo Rueda, el primero de su nacionalidad en ser elegido en el cargo.

Junto a Arturo Salah, presidente del fútbol nacional, se presentó en la sede de la ANFP en Quilín, para analizar sus primeros conceptos al mando de la Roja, e hizo un llamado a la unidad en el equipo de Todos tras el adiós al Mundial de Rusia 2018.

“Ahora más que nunca necesitamos estar todos unidos por la Selección, incluyo a los medios de comunicación”, dijo.

En una extensa conferencia de prensa, el caleño subrayó los aspectos más relevantes de su nueva tarea.

“Pienso que se va a encarar el trabajo pensando en dos metas grandes: una intermedia que es la Copa América y la meta grande final que es Catar 2022. Vamos a hacer un proceso de selección en el que puedan ser parte todos los jugadores que tengan nivel competitivo”, explicó.

Sobre el futuro de la Selección aseguró que se tiene que trabajar para ver qué jugadores tienen el nivel para permanecer en el equipo.

“La Selección Nacional de Chile tiene mucho por dar, hay que trabajar para ver quienes tienen nivel para la Selección, el rendimiento debe ser lo ideal, es un factor primordial, tantos jugadores experimentados y más jóvenes se necesitan unos con otros, es una ley de la vida”, señaló.

En relación a la disciplina de los miembros de la Roja, dijo que los jugadores saben que tienen un rol de referentes sociales.

“Sabemos que cuando se logra una meta se cobra mucha atención en esos aspectos, son personas que saben de comportamiento, son jugadores que son referentes sociales y que saben que la Selección es un lugar sagrado que lo deben respetar, porque la Selección no es para toda la vida, es un estado que no dura siempre. Las normas y la disciplina se verán en su momento”, aseguró.

Consultado por el fútbol joven Rueda afirmó que es esencial potenciar los equipos Sub 17 y Sub 20.

“El Presidente me pidió que hiciera una asesoría con los equipos juveniles y también con los técnicos. Sabemos que el futuro está en las juveniles, hay que sembrar bien allí. La Sudamérica es muy difícil porque hay asociaciones que tienen más potencial que Chile y hay que hacer un esfuerzo mayor para presentar equipos Sub 17 y Sub 20. Hay que sembrar y poner mucho ojo en el fútbol formativo, porque es el futuro de Chile. La expectativa es que los clubes trabajen bien”, explicó.

“A Chile siempre lo pusimos como ejemplo, por su vocación ofensiva (cuando estaba en otros lados como Honduras o Ecuador), por la importancia de sus jugadores, incluso de otros que no son tan nombrados como Vidal o Alexis. Me parece que Chile tiene jugadores brillantes”, finalizó el nuevo DT de La Roja.