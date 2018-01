Los desgarradores testimonios de ex alumnos abusados por los Hermanos Maristas en el Instituto Alonso de Ercilla

Ex alumnos del Instituto Alonso de Ercilla, relataron a Canal 13, desgarradores testimonios de los abusos y violaciones que sufrieron por parte de Hermanos Matistas, mientras asistían al colegio.

El yerno del alcalde Joaquín Lavín, contó que sufrió abusos reiterados por el hermano Adolfo Fuentes, quien lo sacaba de clases para llevarlo a su oficina o habitación.

Givovich recuerda que durante el funeral de uno de los inspectores del establecimiento, el religioso lo llevó hasta una de las dependencias del colegio donde lo violó.

“Si todo lo anterior era asqueroso, esto fue lo peor. Él me violó, abusó de mi ya completamente”, recordó.

El chileno radicado en Argentina, Eneas Espinoza, contó al medio que también fue abusado a los seis años por Fuentes.

“Él me obligaba a practicarle sexo oral y después de eso también me obligaba a lavarme los dientes, asearme muy bien, y me mandaba de vuelta al grupo”.

“La sensación era que no podías pedirle ayuda a nadie porque el ambiente era un ambiente muy tenso”, explicó Espizona.

Otro denunciante es Jaime Concha, quien contó que su profesor de matemáticas y religioso español, Abel Perez, le “coloca seguro en la puerta y se da vuelta, se transforma. Era una mirada de depredador, como un león, como un oso que te va a atacar”.

Concha temía que le hiciera lo mismo a sus hermanos, por lo que confesó que “era una comunicación no verbal, casi una amenaza de que ‘puedo tomar a tus hermanos’ y entonces instintivamente yo me ofrecía“.

Los abusos registrados fueron hacer más de 30 años.