Papa Francisco asegura que obispo Juan Barros le presentó su renuncia dos veces y él las rechazo

Durante su viaje de Lima a Roma, el Papa Francisco reiteró su apoyo al obispo Juan Barros y aseguró que él religioso le presentó dos veces su renuncia y él las rechazó.

Según La Tercera, la primera renuncia de Barros ocurrió en febrero de 2015, tras la carta enviada a la Conferencia Episcopal , conocida recientemente, sobre la que también habló el jefe de la Iglesia Católica.

“Él generosamente entregó su renuncia. Vino a Roma y le dije no, así no se juega porque esto es admitir culpabilidad previa. Cada caso, sin son culpables, se investiga y yo la rechacé”, dijo el Sumo Pontífice.

La segunda vez que el religioso quiso renunciar fue después de que creciendo los reclamos por su designación como obispo de Osorno.

“Fue avanzando todo este movimiento de protestas y él me dio la renuncia por segunda vez. Y yo dije no, tú vas (a Osorno). Hablé largo con él, otros hablaron largo con él. No tú vas y ustedes saben que le pasó el día de la toma de posesión”, agregó el Papa.