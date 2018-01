Isabel Plá responde a las críticas: “Alguna vez en Chile y en el mundo el aborto será considerado tan impensado como la esclavitud”

Tras la reunión del presidente electo, Sebastián Piñera, con sus futuros ministros, la próxima titular de Mujer y Equidad de Género, Isabel Plá, respondió a las críticas por declararse en contra de la despenalización del aborto.

“Probablemente ya estaré muerta, alguna vez en Chile y en el mundo el aborto será considerado tan impensado como la esclavitud”, señaló la futura ministra.

En la misma línea, Plá afirmó que “yo tengo la misma posición respecto a esa materia (la despenalización del aborto) que tiene el Presidente Piñera y la misma que tiene la inmensa mayoría de los parlamentarios. No hay nada nuevo, no tengo por qué esconderme, es mi derecho y es mi deber cumplir con el mandato que me ha dado el presidente”.

La abogada comentó que tendrá una reunión con una de las principales organizaciones de mujeres, Humanas, para conversar sobre problemas de género.