Fiscalía Nacional sobre Operación Huracán: “Es perfectamente posible que se reabra si es que contamos con antecedentes no contaminados”

Esta tarde la vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, se refirió a la decisión de la Fiscalía de cerrar la investigación de la “Operación Huracán”, luego de la manipulación de pruebas perpetuado por Inteligencia de Carabineros.

“En la medida en que nosotros contemos con antecedentes que no estén contaminados, podríamos seguir adelante, pero esos antecedentes hasta ahora no existen “, señaló.

Sin embargo, aclaró que si surgen nuevos antecedentes la investigación tiene altas posibilidades de reabrirse.

La vocera también se refirió a las declaraciones del general de Carabineros, Gonzalo Blu, jefe de Inteligencia, quien acusó a Fiscalía de “amparar a aquellas personas que se han dedicado a causar el miedo en las regiones del sur del país”.

“Eso es imposible, porque simplemente lo que hace la Fiscalía, es que ante la existencia de hechos que revisten carácter de delito inicia una investigación, la adulteración de evidencia constituye delitos y eso no significa que nosotros avalemos nada, porque la Fiscalía en la petición que ingresó al órgano jurisdiccional (Tribunal de Garantía), únicamente está diciendo que no tiene antecedentes que le permitan seguir adelante con la investigación”, señaló.

Herrera aclaró la solicitud que hizo el alto jefe policial al Poder Judicial de no aceptar el cierre de la causa.

“El único órgano encargado, que tiene la dirección exclusiva de la investigación es Ministerio Público (…) La fiscalía tiene organismos auxiliares en la investigación y uno de ellos es Carabineros, pero ellos no son interviniente y no tienen ninguna facultad procesal para pedir que se reabra una investigación. Eso no existe. En el marco legal no existe”, aseguró.