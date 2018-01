Caravana de la Muerte: Juan Emilio Cheyre figura en 26 actas de sentencia de consejos de guerra

Según reveló una investigación de La Tercera, el ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, participó en 26 consejos de guerra de la Segunda Fiscalía Militar de La Serena, entre septiembre 1973 y enero 1974.

Las reuniones se efectuaron en el regimiento Arica de La Serena lugar en el que Cheyre ejerció como teniente y donde se llevó a cabo la “Caravana de la Muerte” que terminó con 15 personas fusiladas.

El abogado de las familias de las víctimas, Cristián Cruz, acusó que el Estado protege al general en retiro por su presunta participación en los hechos.

Dentro de los casos a los que el medio tuvo acceso, están los de Emiliano Álvarez por favorecer a miembros de la UP en abastecimiento; Daniel Sánchez por acusar al gobierno de fascista y no de los trabajadores; y a Óscar Castillo por tener dos revólveres no inscritos en su casa, entre otros.

Según las actas Cheyre formó parte del consejo de guerra en todas estas situaciones, donde se enjuiciaron y condenaron a los involucrados en estos supuestos actos de violencia.

Vicente Hormazábal, ministro en visita de la IV Región, está investigando los documentos por una querella que presentó Nicolás Barrantes, hermano de una de las víctimas.

A la fecha, Cheyre no ha sido procesado por su participación en estos consejos. Su defensa insiste en que solo cumplía labores administrativas como ayudante del comandante Ariosto Lapostol.