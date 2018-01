Abbott entregó apoyo a fiscales de La Araucanía y descartó “crisis” entre Ministerio Público y Carabineros

A través de una carta, el fiscal nacional, Jorge Abbott, manifestó su apoyo al equipo de persecutores y descartó que haya una pugna entre el Ministerio Público y Carabineros por la supuesta manipulación de evidencias en la “Operación Huracán”.

El fiscal entregó su confianza en el “trabajo serio, responsable y objetivo” de los persecutores de La Araucanía.

En esa línea, señaló que “no corresponde, por tanto, bajo ningún aspecto pretender extrapolar sus eventuales efectos o consecuencias a otras investigaciones o diligencias de otras indagatorias que el Ministerio Público lleve adelante en conjunto con Carabineros”.

“La investigación en curso persigue responsabilidades criminales individuales, no institucionales, y los hechos investigados se circunscriben a una situación particular, de una indagatoria que se originó en la liberación de información obtenida por personal de Carabineros bajo la Ley de Inteligencia, en cuya génesis y desarrollo la Fiscalía no participó”, afirmó Abbott.