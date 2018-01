Democracia Cristiana suspendió la militancia del diputado Ricardo Rincón

En el marco de un proceso de investigación interna levantado contra Ricardo Rincón por apoyar al candidato Alejandro Guillier en desmedro de Carolina Goic, el Tribunal Supremo (TS) de la DC decidió suspender su militancia al partido mientras se extienda la indagatoria.

Según consignó El Mercurio, el TS acogió la solicitud de sancionar al parlamentario, a pedido de los militantes Juan Carlos Latorre (ex presidente de la tienda y su ex cuñado) y Jorge Frei (ex subsecretario).

El presidente del TS, Andrés Parra, aclaró que no se trata de una sanción sino de “una medida provisoria y es parte del procedimiento normal”.

Esta no es la primera vez que el parlamentario se enfrenta a una instancia disciplinaria. El año pasado cuando liderada por Carolina la colectividad desestimó su candidatura a la reelección ante las acusaciones de violencia intrafamiliar de su ex pareja.