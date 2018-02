Director general de la Fórmula E responde a las críticas: “Si no nos quieren, nos vamos”

El director general de la Fórmula E, Alberto Longo, puso en duda la continuidad de la carrera que se disputará este sábado, dado las constantes críticas que ha recibido por parte de los vecinos del Parque Forestal.

“Si no nos quieren, nos vamos, no pasa nada. Da igual que tengamos o no tengamos contrato, no nos importa, nosotros cerramos el quiosco y nos vamos”, afirmó el español.