Presidente del Colegio de Abogados: “El ministerio no justificó de manera objetiva la creación de las nuevas notarías”

Luego de que la Comisión investigadora de la Cámara aprobara por unanimidad la creación de un centenar de nuevas notarías, distintas organizaciones se manifestaron en descuerdo con la medida.

Por su parte, la Controlaría, determinó que el proyecto cae en una serie de ilegalidades, por lo que le exigió al Ministerio de Justicia a adoptar “medidas tendientes a ajustar su actuación al ordenamiento jurídico”.

En entrevista con El Líbero, el presidente del Colegio de Abogados, Arturo Alessandri, afirmó que “el tema de fondo es que el ministerio no justificó de manera objetiva la creación de las nuevas notarías, conservadores y archivadores”, agregando que “hay que mejorarlo (el sistema) y hay que encontrar una manera objetiva para aumentar la cantidad”.

Alessandri fue crítico al manifestar que, a su juicio, “da la sensación de que esto fue hecho a la carrera”.

El abogado apoyó los dichos de la Contraloría señalando que “hay una parte que se refiere a fusionar cargos de notarios y conservadores, y en esa parte la Contraloría, con justa razón, objeta la legalidad del decreto”.

“Como presidente del colegio he sostenido que a lo mejor se necesitaban no 100 sino 200 nuevos cargos, porque nunca pudimos tener las bases y fundamentos para determinar en forma objetiva. No me cabe duda que se requieren más notarías, pero hay que elaborar bases objetivas para llegar a ese resultado”, explicó al medio.