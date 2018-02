Víctimas de Karadima reaccionan al enterarse que el Papa recibió la carta sobre el encubrimiento del obispo Juan Barros

Tras la visita del Papa Francisco a Chile, en la que calificó de “calumnias” las acusaciones sobre encubrimiento de los abusos del párroco de El Bosque, Fernando Karadima, por parte del obispo de Osorno, Juan Barros, este lunes, la comisión asesora del Sumo Pontífice indicó que el 2015 la cabeza de la Iglesia recibió una de las cartas de la víctimas del religioso.

Según AP, el texto fue entregado a Jorge Bergoglio por su entonces asesor Sean O’Malley, lo que fue confirmado por miembros de la comisión asesora sobre abusos sexuales del Vaticano.

En esta misiva, Juan Carlos Cruz detallaba los abusos se sufrió a manos de Karadima y cómo Barros testigo y encubridor de ese comportamiento.

Tras enterarse que el Sumo Pontífice recibió su carta, Cruz publicó en Twitter: “Mentiras y encubrimientos del Papa Francisco, del episcopado chileno y del Vaticano en el caso del obispo Barros fueron expuestos hoy por AP. Una vez más la luz brilla donde ellos sólo quieren oscuridad”.

Lies and cover up from Pope Francis @Pontifex @episcopado_cl and Vatican on bishop Barros’ case exposed today by @AP @nwinfield @evergaraap today. Once more a light shines where they only want darkness. https://t.co/ctUbznvhlH

— Juan Carlos Cruz Ch. (@jccruzchellew) 5 de febrero de 2018