El Tesla rojo de Elon Musk se dirige al cinturón de asteroides

Una nueva hazaña que se escribe en la historia espacial es la que concretó el empresario multimillonario Elon Musk el martes pasado al lanzar su Tesla Roadster rojo en dirección a la órbita de Marte y proyectado por el Falcon Heavy, el cohete más potente del mundo, además de ecológico.

El auto personal de Musk fue lanzado con un maniquí vestido de astronauta bautizado “Starman” y de fondo se escucha el “Space Oddity” de David Bowie. Pero hay más romanticismo. En la pantalla frontal del auto se lee Don’t panic (no entres en pánico) que hace referencia a una popular frase que sirve como un consejo a la humanidad formulada por el escritor Douglas Adams dentro de su historia “The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”. Y atrás una placa reza “Made on Earth by humans” (Fabricado en la Tierra por humanos).

La misión del auto era orbitar Marte, pero el Tesla rojo irá más allá de lo esperado y se dirige al cinturón de asteroides ubicado entre Marte y Júpiter. Así lo informó el mismo Musk a través de su Twitter:

Third burn successful. Exceeded Mars orbit and kept going to the Asteroid Belt. pic.twitter.com/bKhRN73WHF — Elon Musk (@elonmusk) 7 de febrero de 2018

Aquí puedes ver cómo se vio la histórica hazaña: